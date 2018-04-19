Cengiz Ünder, Barcelona ve M.City'nin dikkatini üzerine çekti – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , ve M.City'nin dikkatini üzerine çekti

    <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a>, <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a> ve M.City'nin dikkatini üzerine çekti

    Cengiz Ünder, Genoa'ya attığı gol sonrası tekrar gündeme geldi.

    1. 19.4.2018 17:17
    2. Güncelleme: 19.4.2018 17:33
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