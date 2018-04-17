Di Francesco'dan Cengiz'e güldüren yorum – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'dan 'e güldüren yorum

    Di Francesco'dan Cengiz'e güldüren yorum

    Roma 'dan yorumu

    Roma Eusebio , Ünder sorusuna gülerek yanıt verdi.

    Francesco;"Onun hakkında söyleyeceğim ilk şey, bir kelime bile İtalyanca'dan anlamıyor."


    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:00
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