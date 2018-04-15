Roma derbisinde kazanan yok – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    derbisinde kazanan yok

    <a href="/index/roma?id=8aca7474-a136-498b-bf77-89c517350dee" class="" rel="tag">Roma</a> derbisinde kazanan yok

    İtalya Serie A'nın 32'nci haftasında 'in formasını giydiği , Lazio ile 0-0 berabere kaldı.

    Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.

    Milli futbolcu , yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 55'inci dakikada Gerson'un yerine oyuna dahil oldu.

    Lazio'da Stefan Radu 80'inci dakikada 'e yaptığı faul nedeniyle gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Bu sonuçla iki takım da puanını 61'e yükseltti.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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