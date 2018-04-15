Roma derbisinde kazanan yok
İtalya Serie A'nın 32'nci haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Lazio ile 0-0 berabere kaldı.
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 0-0 sona erdi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 55'inci dakikada Gerson'un yerine oyuna dahil oldu.
Lazio'da Stefan Radu 80'inci dakikada Cengiz Ünder'e yaptığı faul nedeniyle gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla iki takım da puanını 61'e yükseltti.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:52
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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