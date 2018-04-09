Napoli zirve takibini sürdürüyor!
Serie A'da Juventus ile amansız bir şampiyonluk yarışı veren Napoli, sayısız gol pozisyonundan faydalanamadığı maçta Chievo'yu uzatmada bulduğu golle 2-1 yendi ve 'yarışa devam' dedi.
Geçen hafta Sassuolo ile 1-1 berabere kalan Napoli, sahasındaki Chievo maçında Chievo kalecisi Sorrentino'yu geçemedi. 50. dakikada da Mertens ile bir penaltı atışından faydalanamayan Napoli, 72. dakikada defanstaki seri hatalar sonucunda Stepinski'nin golüne engel olamadı.
Baskısını artıran Sarri'nin takımı yine önemli fırsatları harcadı ama 89'da Milik'in kafa golü skora dengeyi getirdi: 1-1.
Baskısını devam ettiren Napoli, 90+3. dakikada Diawara'nın nefis golüyle 2-1'lik galibiyeti aldı. Napoli, bu galibiyetle 77 puana yükseldi ve Juventus'Nun 4 puan gerisinde yarışa devam dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:04
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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