Napoli zirve takibini sürdürüyor! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    zirve takibini sürdürüyor!

    Napoli zirve takibini sürdürüyor!

    Serie A'da ile amansız bir şampiyonluk yarışı veren , sayısız gol pozisyonundan faydalanamadığı maçta Chievo'yu uzatmada bulduğu golle 2-1 yendi ve 'yarışa devam' dedi.

    Geçen hafta Sassuolo ile 1-1 berabere kalan , sahasındaki Chievo maçında Chievo kalecisi Sorrentino'yu geçemedi. 50. dakikada da Mertens ile bir penaltı atışından faydalanamayan Napoli, 72. dakikada defanstaki seri hatalar sonucunda Stepinski'nin golüne engel olamadı.

    Baskısını artıran Sarri'nin takımı yine önemli fırsatları harcadı ama 89'da Milik'in kafa golü skora dengeyi getirdi: 1-1.

    Baskısını devam ettiren Napoli, 90+3. dakikada Diawara'nın nefis golüyle 2-1'lik galibiyeti aldı. Napoli, bu galibiyetle 77 puana yükseldi ve 'Nun 4 puan gerisinde yarışa devam dedi.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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