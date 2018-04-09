Barcelona maçı öncesi Cengiz Ünder müjdesi! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    maçı öncesi müjdesi!

    Barcelona maçı öncesi Cengiz Ünder müjdesi!

    Roma'ya müjdesi! Roma'da gösterdiği performansla 'nın gündemine oturan Cengiz Ünder, kendisine uygulanan tedaviye cevap verdi. İtalyan basınına göre Cengiz Ünder, 'da oynanacak maçında sahada olabilir.

    Roma'da kas sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan 'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçına yetişme ihtimali doğdu! SKY Italia'nın haberine göre Cengiz, kendisine uygulanan tedaviye iyi cevap verdi ve Barcelona maçında sahada olabilmesi için şans arttı.

    CENGİZ'SİZ ROMA KAZANAMIYOR
    Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kaldığı dönemde Roma, rakipleri karşısında 3 puan almayı başaramadı. Serie A'da Bologna ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Fiorentina'ya da 2-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 'da Barcelona ile karşılaşan Roma, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

    RÖVANŞ MAÇI 10 NİSAN'DA
    Roma, 4-1'in rövanşında Şampiynolar Ligi'nde yarı finale çıkmak için Barcelona ile 'da evinde karşı karşıya gelecek.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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