Barcelona maçı öncesi Cengiz Ünder müjdesi!
Roma'ya Cengiz Ünder müjdesi! Roma'da gösterdiği performansla İtalya'nın gündemine oturan Cengiz Ünder, kendisine uygulanan tedaviye cevap verdi. İtalyan basınına göre Cengiz Ünder, 10 Nisan'da oynanacak Barcelona maçında sahada olabilir.
Roma'da kas sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına yetişme ihtimali doğdu! SKY Italia'nın haberine göre Cengiz, kendisine uygulanan tedaviye iyi cevap verdi ve Barcelona maçında sahada olabilmesi için şans arttı.
CENGİZ'SİZ ROMA KAZANAMIYOR
Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kaldığı dönemde Roma, rakipleri karşısında 3 puan almayı başaramadı. Serie A'da Bologna ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Fiorentina'ya da 2-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşan Roma, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
RÖVANŞ MAÇI 10 NİSAN'DA
Roma, 4-1'in rövanşında Şampiynolar Ligi'nde yarı finale çıkmak için Barcelona ile 10 Nisan'da evinde karşı karşıya gelecek.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:07
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Aykut Kocaman: Cüneyt Çakır'ın kulağı çınlasın
Toplam 2
Yorum
aykut 4 haftadir ofsayttan gol atyn aykut efendi bahane arama her mc hakem yüz yokmu sende
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Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!
Toplam 1
Yorum
Gökhan Soldadonun ilerideki ayağı defansın arkasında kalıyor nereden biliyorlar ayağının bastığını arkadan foto atmamışlar farklı açı yok tek foto
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Aykut Kocaman'dan sitem: "Nedenlerini de söylemeye gerek"
Toplam 1
Yorum
erol iç sahadaki kayıpların en büyük nedeni hakemler.bu sene fenere en çok 5-6 maçta puan kazandırdılar.bugünkü gibi 2-3 maç daha lazımdı.
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