Khedira Emre'nin yeni takımını açıkladı! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Khedira Emre'nin yeni takımını açıkladı!

    Khedira Emre'nin yeni takımını açıkladı!

    Sports İllustrated yazarı , Khedira ile 'ın transferi hakkında konuştuklarını anlattı.

    'ın sezon sonunda ile olan sözleşmesi bitiyor. Bilindiği gibi, Liverpool'un yoğun uğraşlarına rağmen Alman oyuncu henüz takımıyla sözleşmesini yenilemeye yanaşmadı.

    , gibi birçok dünya devi ise yıldız futbolcuya gözünü dikmiş durumda.

    Sports İllustrated yazarı , Emre'nin transferi hakkında konuşmak için Milli takımından takım arkadaşı 'ya ulaştı.

    Kendi köşesinden görüşmesini aktaran Grant Wahl, "Khedira ile görüştüm ve o bana Emre'nin Juventus'a geleceğini söyledi" dedi.

    Fotomac.com.tr / dış haberler / özel

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:19
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