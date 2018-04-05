Khedira Emre'nin yeni takımını açıkladı!
Sports İllustrated yazarı Grant Wahl, Khedira ile Emre Can'ın transferi hakkında konuştuklarını anlattı.
Emre Can'ın sezon sonunda Liverpool ile olan sözleşmesi bitiyor. Bilindiği gibi, Liverpool'un yoğun uğraşlarına rağmen Alman oyuncu henüz takımıyla sözleşmesini yenilemeye yanaşmadı.
Real Madrid, Juventus gibi birçok dünya devi ise yıldız futbolcuya gözünü dikmiş durumda.
Sports İllustrated yazarı Grant Wahl, Emre'nin transferi hakkında konuşmak için Almanya Milli takımından takım arkadaşı Sami Khedira'ya ulaştı.
Kendi köşesinden görüşmesini aktaran Grant Wahl, "Khedira ile görüştüm ve o bana Emre'nin Juventus'a geleceğini söyledi" dedi.
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:19
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 3
Yorum
Ali Soydemir Sayın Yıldırım'a bu güne kadar yaptıkları için minnettarız. Ancak değişim zamanı geldi. Aday olmasaydı çok daha iyi olacaktı. Artık YETER!.
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 3
Yorum
alex ya yeter kardeşim başladık yine otel binası okul binası yapmaya..
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 3
Yorum
Ali Soydemir Sayın Aziz Yıldırım 20 senedir neredeymiş? Karşısına güçlü bir aday çıkınca mı bunlar aklına geldi. Yaptıkları için teşekkür ederiz. YETER!.
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