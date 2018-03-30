Şok! Cengiz sakatlandı...
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Roma'nın bugünkü idmanında sakatlandı. Barcelona maçında sahada olup olmayacağı yapılacak tedavi sonrasında netlik kazanacak...
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Cengiz Ünder için Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco'dan bugün bir açıklama geldi.
Di Francesco, bugün Bologna karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda sol uyluğundan kas sakatlığı geçiren Cengiz Ünder'in Bologna'yla oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını ifade etti.
Serie A'nın 30. haftasındaki mücadelede takımını yalnız bırakacak olan Cengiz'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'ya karşı oynayıp oynamayacağı da henüz belirsiz. Milli futbolcunun zorlu Barcelona mücadelesinde oynayıp oynamayacağı genç yıldıza uygulanacak tedavinin sonucuna göre şekillenecek.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:56
-
8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
DOĞRAMAYA DEVAM İLK YARIDAKİ KAYSERİ MAÇINDA CEZA ALANINDA KAYSERİLİ JOHSENİN AŞİL TENDONUNU BİÇTİ KIRMIZI KART VE PENALTI HAKEM DOĞRADI AZİZ NERDEYDİN
-
8 finalin ilki!
Toplam 9
Yorum
orçun inşallah kalan sekizi göremezsin kayseri son maçın olur
-
Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 7
Yorum
aslan aykut hoca gençleri süper yetenekleri harcadı. oynatsa hep klüp kazanacaktı hemde puan kazanacaktı. proje senin olsun. istemiyoruz.
Şok! Cengiz sakatlandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.