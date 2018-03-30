Şok! Cengiz sakatlandı... – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Şok! Cengiz sakatlandı...

    Şok! Cengiz sakatlandı...

    Milli futbolcumuz , Roma'nın bugünkü idmanında sakatlandı. maçında sahada olup olmayacağı yapılacak tedavi sonrasında netlik kazanacak...

    A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden için Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco'dan bugün bir açıklama geldi.

    Di Francesco, bugün Bologna karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda sol uyluğundan kas sakatlığı geçiren Cengiz Ünder'in Bologna'yla oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını ifade etti.

    Serie A'nın 30. haftasındaki mücadelede takımını yalnız bırakacak olan Cengiz'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'ya karşı oynayıp oynamayacağı da henüz belirsiz. Milli futbolcunun zorlu Barcelona mücadelesinde oynayıp oynamayacağı genç yıldıza uygulanacak tedavinin sonucuna göre şekillenecek.


    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:56
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