Cengiz Ünder bombası! Barcelona...
Son haftalarda attığı gollerle Roma'yı sırtlayan isim olan Cengiz Ünder'i talipleri artmaya başladı.
FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun yıldız futbolcu hakkındaki görüşlerini paylaştı.
100 MİLYON EURO DA VERİRİZ
Tutumlu, "Başkana 'dikkat et bak bir Türk daha gelebilir' dedim. 'Evet, Cengiz Ünder gelebilir' dedi. '80 milyon Euro civarında bedeli var' denildi başkan 'oynayacaksa 100 milyon Euro da veririz' dedi" şeklinde konuştu.
1-2 DAHA ROMA'DA KALMASI LAZIM
Bayram Tutumlu, "Cengiz'i herkes istiyor. Benim tavsiyem ona Roma'da 1-2 sene daha oynaması lazım. Cengiz'in çok önemli bir geleceği var. Cengiz ya da onu yönetenler erken hamle yaparlarsa yanlış olurdu." dedi.
M.CİTY'YE GİDİYORDU BEN ENGELLEDİM
FIFA menajeri, "Manchester City takımına gidiyordu, ben Göksel Bey ile görüştüm. Göksel Bey burada doğru bir hamle yaptı. Manchester City'e gitse orada oyuncuları başka takımlara gönderebiliyorlar." ifadelerini kullandı.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:06
-
F.Bahçe şok kavga! Volkan Demirel ile...
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sorumsuz bir şekilde kart görerek,kaleyi formsuz kameni'ye teslim ederek,kendi sahanda Akhisar'a yenilmek,şampiyonluk şansını düşürmüştür
-
Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 5
Yorum
team system Tolgay Alman alt yapısı almış olmasına rağmen neden şut çalışması yapmıyor 3 sezondur bu takımda hala doğru dürüst ve isabetli şut çekemiyor
-
"Sen olsan kendini oynatır mısın?"
Toplam 9
Yorum
En büyük FENER Savunma istatistikleri diyorsun ama; O istatistikler Fener'e istikrarlı bir şekilde maç kazandırıyorsa Valbuena'yı oynatma
Cengiz Ünder bombası! Barcelona... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.