Cengiz Ünder bombası! Barcelona... – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    bombası! Barcelona...

    Cengiz Ünder bombası! Barcelona...

    Son haftalarda attığı gollerle Roma'yı sırtlayan isim olan 'i talipleri artmaya başladı.

    FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Barcelona Başkanı 'nun yıldız futbolcu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

    100 MİLYON EURO DA VERİRİZ
    Tutumlu, "Başkana 'dikkat et bak bir Türk daha gelebilir' dedim. 'Evet, gelebilir' dedi. '80 milyon Euro civarında bedeli var' denildi başkan 'oynayacaksa 100 milyon Euro da veririz' dedi" şeklinde konuştu.

    1-2 DAHA ROMA'DA KALMASI LAZIM
    Bayram Tutumlu, "Cengiz'i herkes istiyor. Benim tavsiyem ona Roma'da 1-2 sene daha oynaması lazım. Cengiz'in çok önemli bir geleceği var. Cengiz ya da onu yönetenler erken hamle yaparlarsa yanlış olurdu." dedi.

    M.CİTY'YE GİDİYORDU BEN ENGELLEDİM
    FIFA menajeri, "Manchester City takımına gidiyordu, ben Göksel Bey ile görüştüm. Göksel Bey burada doğru bir hamle yaptı. Manchester City'e gitse orada oyuncuları başka takımlara gönderebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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