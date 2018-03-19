İcardi’den 4 gol – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    İcardi’den 4 gol

    İcardi’den 4 gol

    'da İnter, Sampdoria'yı deplasmanda 5-0'lık skorla bozguna uğrattı.

    'da İnter, Sampdoria'yı deplasmanda 5-0'lık skorla bozguna uğrattı. Sahada tam anlamıyla Mauro İcardi fırtınası vardı. Başarılı forvet 30'la 51. dakikalar arasında rakip kaleye tam 4 gol bıraktı. İnter'in diğer golü İvan Perisic'ten geldi. İcardi müthiş performansı sonrası topu evine götürdü.
    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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