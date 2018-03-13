Kritik maç öncesi Cengiz açıklamaları...

16 yıllık Sevilla kariyerinde transferlerden takımı 200 milyon Euro civarında kar ettirirken, 9 tane de kupa kazanan ( 5 tanesi Avrupa ligi Kupası olmak üzere ) Monchi, şimdi Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin peşinde. Transfermarkt verilerine göre kariyeri boyunca 469 milyon Euro harcayan Monchi, Roma'ya kendisinin transfer ettiği Shakhtar mücadelesinde de takımının tek golünü atan Cengiz'e çok güveniyor.

Cengiz hakkındaki açıklamaları:

Geçen yılın nisan ayı sonunda Roma'ya geldim, daha sonra yapılan her şey benim çalışma grubum tarafından kararlaştırıldı. İhtiyaç duyduğumuz rollerde profillere baktığımızda Cengiz'in, dil sorunu ve uyum için zaman alabilecek diğer sorunları yaşayacak olan Türkiye'den gelen genç bir adam olduğunu biliyorduk, ama aynı zamanda kalitesini de biliyorduk. İlk birkaç aydan sonra, antrenörümüz takımına girmesini, ona gerekli dakikaları vererek çok iyi bir şekilde sağladıktan sonra, Ocak ayından itibaren daha büyük bir süreklilik kazandı ve sonuçlar geldi. Son aylarda önemli hedefleri başardı. Mutluyuz ve bence gelişmesini tamamlaması için yeterli zamanı var, hala İtalyan futboluna yeni gelmiş 20 yaşında bir çocuk. Teknik ve fiziksel niteliklerine inanıyoruz. Roma'nın geleceği için önemli bir oyuncu olabilir.

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