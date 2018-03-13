Cengiz’li Roma çeyrek final aşkına – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Cengiz’li çeyrek final aşkına

    Cengiz’li Roma çeyrek final aşkına
    Milli yıldızımız 'in formasını giydiği , Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 'dan Shakhtar'ı saat 22.45'te konuk edecek. İlk maçta 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğini de arkasına alarak turu geçen taraf olmak istiyor. Oynadığı son 7 maçta 6 gol, 1 asistle yıldızlaşan Cengiz Ünder'in de 11'de başlaması bekleniyor. Diğer maçta 0-0'ın rövanşında , 'dan Sevilla'yı yine saat 22.45'te ağırlayacak.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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