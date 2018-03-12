Fenerbahçe'nin eski yıldızı taraftara saldırdı!

Portekizli yıldız deplasmanda oynanan ve 2-2'lik sonuçla biten maç sonrası yapılan uçak yolculuğunda, kendisini takımını umursamamakla suçlayan bir taraftara saldırdı.

Takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatışan olaylar sonucu, Lazio kulübünün Nani'ye bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor.

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