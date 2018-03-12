Fenerbahçe'nin eski yıldızı taraftara saldırdı!
Şimdilerde Lazio formasını terleten Luis Nani ile bir Lazio taraftarı arasında çıkan tartışmada tatsız olaylar yaşandı.
Portekizli yıldız deplasmanda oynanan ve 2-2'lik sonuçla biten maç sonrası yapılan uçak yolculuğunda, kendisini takımını umursamamakla suçlayan bir taraftara saldırdı.
Takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatışan olaylar sonucu, Lazio kulübünün Nani'ye bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:58
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görkem fb 10 yıldan beri fb 18 içinde çoğalamıyor gs bjk çoğalıyor rakip defans hangisini tutsun mutlaka biri boş oluyor gomisin attıgı gollere bakın
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