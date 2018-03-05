İtalya, Astori'nin yasını tutuyor
İtalya, Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori'nin yasını tutuyor.
İtalya'da, Fiorentina'nın dün ligde deplasmanda Udinese ile oynaması gereken maç öncesi ani bir şekilde yaşamını yitiren İtalyan futbolcu Astori'nin üzüntüsü yaşanıyor.
Astori'nin hayatını kaybetmesinin ardından, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 27. haftada oynanması gereken maçlar ertelenirken, İtalyan futbolcunun anısına diğer spor müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşu kararı alındı.
Floransa kentindeki Artemio Franchi Stadı önüne gelen taraftarlar, Astori anısına mum yaktı ve Fiorentina atkılarını stadın etrafındaki korkuluklara astı. Ayrıca, İtalyanca "Güle Güle Kaptan" yazılı büyük bir pankart açıldı.
La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport gibi İtalya'nın önde gelen spor gazeteleri de ilk sayfalarının tamamında Astori'nin ölüm haberine yer verdi.
Öte yandan, FIFA ve UEFA başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye ile Avrupa'dan birçok kulüp, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon ve Sergio Ramos gibi isimler taziye mesajı yayımladı.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:54
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Q7'nin kozu tahrik
Toplam 9
Yorum
^^FENERBAHÇE1907^^ boşuna çırpınma en az 5 maç ceza gelecek. oh ne güzel dünya kendi taraftarın önünde artistik yap, sonra tahrik var de yok öyle.. !
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Deniz Selin tarihe geçti
Toplam 3
Yorum
elevli kızımızla gurur duyuyorum başarılarının devamını diliyorum tebrikler
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System error!
Toplam 18
Yorum
taner bu takımda aykut hoca topal,volkan.,tüm defans oyuncularının yeri yok.canım feneri rezil kepaze ettiler.yönetimde suçlu.
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