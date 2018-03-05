İtalya, Astori'nin yasını tutuyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    , Astori'nin yasını tutuyor

    <a href="/index/italya?id=5b4c5525-268a-4910-9818-4eb0ad29490a" class="" rel="tag">İtalya</a>, Astori'nin yasını tutuyor

    , 'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori'nin yasını tutuyor.

    'da, 'nın dün ligde deplasmanda Udinese ile oynaması gereken maç öncesi ani bir şekilde yaşamını yitiren İtalyan futbolcu Astori'nin üzüntüsü yaşanıyor.

    Astori'nin hayatını kaybetmesinin ardından, Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 27. haftada oynanması gereken maçlar ertelenirken, İtalyan futbolcunun anısına diğer spor müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşu kararı alındı.

    Floransa kentindeki Artemio Franchi Stadı önüne gelen taraftarlar, Astori anısına mum yaktı ve atkılarını stadın etrafındaki korkuluklara astı. Ayrıca, İtalyanca "Güle Güle Kaptan" yazılı büyük bir pankart açıldı.

    La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport gibi İtalya'nın önde gelen spor gazeteleri de ilk sayfalarının tamamında Astori'nin ölüm haberine yer verdi.

    Öte yandan, ve başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye ile Avrupa'dan birçok kulüp, , , ve gibi isimler taziye mesajı yayımladı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:54
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