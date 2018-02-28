İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    İtalya Kupası'nda ilk finalist

    İtalya Kupası'nda ilk finalist <a href="/index/juventus?id=9e378451-66d4-4147-8095-00ac8d8a92bc" class="" rel="tag">Juventus</a>

    İtalya Kupası'nda 1-0 mağlup ettiği ilk maçın rövanşında , ağırladığı Atalanta'yı aynı skorla yenerek finale adını yazdırdı

    İtalya Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği Atalanta'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.

    İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında ile Atalanta gol fırsatlarından yararlanamayınca soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.

    İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi Juventus, 75. dakikada Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic'in penaltıdan attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

    Deplasmanda oynadığı ilk maçta da 1-0'lık skorla galip gelen Juventus, böylece adını finale yazdıran ilk takım oldu.

    Juventus finalde Lazio-Milan eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
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