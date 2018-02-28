İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus konuk ettiği Atalanta'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.

İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında Juventus ile Atalanta gol fırsatlarından yararlanamayınca soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.

İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi Juventus, 75. dakikada Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic'in penaltıdan attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Deplasmanda oynadığı ilk maçta da 1-0'lık skorla galip gelen Juventus, böylece adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Juventus finalde Lazio-Milan eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.