İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus
İtalya Kupası'nda 1-0 mağlup ettiği ilk maçın rövanşında Juventus, ağırladığı Atalanta'yı aynı skorla yenerek finale adını yazdırdı
İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus konuk ettiği Atalanta'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.
İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında Juventus ile Atalanta gol fırsatlarından yararlanamayınca soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.
İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi Juventus, 75. dakikada Bosna Hersekli futbolcusu Miralem Pjanic'in penaltıdan attığı golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Deplasmanda oynadığı ilk maçta da 1-0'lık skorla galip gelen Juventus, böylece adını finale yazdıran ilk takım oldu.
Juventus finalde Lazio-Milan eşleşmesinde turu geçen tarafla karşılaşacak.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:20
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
sportmen Ne dışarıda ne de sahada tahrikten geri kalmayacaklar.FB deGS de BJK nın en zayıf noktasının sahada tahrik olduğunu biliyorlar,asla vazgeçme
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Dev maç öncesi F.Bahçe'den iddialı sözler
Toplam 10
Yorum
knnbjk o oyuncunuzun ismi de ali kalınbıyıkmıydı neydi. bülent yılıdırımda iyide kalınbıyık kadar değil.
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UEFA: "Eğer Beşiktaş 5-0'dan turu çevirirse..."
Toplam 12
Yorum
Kadir Ac tavuk kendini dari ambarinda sanarmis. ilk yari 2-0 olunca ne olacak? turmu atliyacaktiniz?
İtalya Kupası'nda ilk finalist Juventus haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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