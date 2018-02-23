Cengiz Ünder tarihe geçti
Shakhtar ile oynadığı maçta Roma’nın golünü kaydeden 20 yaşındaki Cengiz Ünder, Avrupa’yı salladı. Cengiz için kulübü, Twitter’dan “Yine o. Yine o” ifadesini kullandı
ALTYAPIDAN ZİRVEYE
Henüz 3 sezon önce altyapıda forma giyen, genç yaşında önce 1'inci Lig, sonra Süper Lig, Serie A ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan Cengiz, mücadelenin ardından hem İtalya'da hem de Türkiye'de büyük ses getirdi. Cengiz'in golü sonrası Roma Kulübü, resmi Twitter hesabından "Yine o. Yine o" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. Avrupa'nın tüm gazeteleri de Cengiz'den bahsetti
DZEKO: CENGOOOO
Roma formasıyla son 4 maçında 5 gol kaydeden Cengiz, gol sonrasında korner bayrağına koşarken takım arkadaşları, genç futbolcuyu yalnız bırakmadı. O sırada dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko'nun "Cengoooo" diye bağırması da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:49
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
Cengiz Ünder tarihe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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