Cengiz Ünder tarihe geçti – Fotomaç – 23 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    tarihe geçti

    Cengiz Ünder tarihe geçti

    Shakhtar ile oynadığı maçta Roma’nın golünü kaydeden 20 yaşındaki , Avrupa’yı salladı. Cengiz için kulübü, Twitter’dan “Yine o. Yine o” ifadesini kullandı

    İzmir'de Altınordu'nun altyapısında parlayıp gösterdiği performansla önce Medipol Başakşehir, ardından 13.4 milyon euro bonservisle İtalyan devi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de tarihe geçti. İtalya Serie A'da son 3 maçta 4 gol, 1 asistle oynayıp takımının bu periyotta 9 puan kazanarak üçüncü sıraya yükselmesine katkı yapan 20 yaşındaki Cengiz, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesini de boş geçmedi. Son 16 turunda Shakhtar Donetsk deplasmanına ilk 11'de çıkan genç futbolcu, 41 dakikada takımını öne geçiren golü attı. Cengiz, bu golle Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu unvanını da aldı. Daha önce bu unvan Bayern Leverkusen'den sezon başında Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'na aitti. Roma, karşılaşmayı 2-1 kaybetse de milli yıldızımızın golüyle evindeki rövanş için avantaj yakaladı.

    ALTYAPIDAN ZİRVEYE
    Henüz 3 sezon önce altyapıda forma giyen, genç yaşında önce 1'inci Lig, sonra Süper Lig, Serie A ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan Cengiz, mücadelenin ardından hem İtalya'da hem de Türkiye'de büyük ses getirdi. Cengiz'in golü sonrası Roma Kulübü, resmi Twitter hesabından "Yine o. Yine o" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. Avrupa'nın tüm gazeteleri de Cengiz'den bahsetti

    DZEKO: CENGOOOO
    Roma formasıyla son 4 maçında 5 gol kaydeden Cengiz, gol sonrasında korner bayrağına koşarken takım arkadaşları, genç futbolcuyu yalnız bırakmadı. O sırada dünyaca ünlü yıldız 'nun "Cengoooo" diye bağırması da sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cengiz Ünder tarihe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN