Melek gibi bir yıldız – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
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    gibi bir yıldız

    Melek gibi bir yıldız
    formasıyla çıkışa geçen 'e övgü dolu sözler... basınının bir süredir geniş yer ayırdığı milli futbolcu için bu kez Fransızlar yorumda bulundu. beIN Sports Fransa, 20 yaşındaki futbolcu için şu sözleri sarfetti: "'ın düşüşe geçtiği bir dönemde Türklere nefes aldıran bir yıldız. gibi bir yüz, ufak tefek bir beden, büyülü bir sol ayak. Hikaye çok iyi başladı." Cengiz, Roma formasıyla oynadığı son 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:00
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