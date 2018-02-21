Kocaman'dan sürpriz Beşiktaş kararı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş derbisinin kadrosunu şekillendirmeye başlarken sürpriz bir karar aldı! İşte detaylar...
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:15
-
Donduk
Toplam 1
Yorum
Bence Besiktas bu 32-35 Yasinda Oyunculardan Kurtulmasi Lazim 18-27 Yasinda Genc Yetenekli Oyuncular Lazim Seneye Büyük bi degisim Gerekiyor
-
Kartal, Münih'te ağır yaralı
Toplam 45
Yorum
Niyazi Eee olacak o kadar...
-
Kartal, Münih'te ağır yaralı
Toplam 45
Yorum
Mulayim Eee millet top oynuyor kardes,bos laf yapmiyorki
Kocaman'dan sürpriz Beşiktaş kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.