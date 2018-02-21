Cengiz'e tatlı uyarı
İtalyan basınına öğrencisi Cengiz’i anlatan Roma Teknik Direktörü Di Francesco, ‘yetenekli ve arzulu’ dediği oyuncusuna sahip çıktı
ÜSTÜNE TİTRİYOR
Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e sabır göstermeyen İtalyan basınına geçen ay büyük tepki göstermişti.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 07:54
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Donduk
Toplam 1
Yorum
Bence Besiktas bu 32-35 Yasinda Oyunculardan Kurtulmasi Lazim 18-27 Yasinda Genc Yetenekli Oyuncular Lazim Seneye Büyük bi degisim Gerekiyor
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Kartal, Münih'te ağır yaralı
Toplam 45
Yorum
Niyazi Eee olacak o kadar...
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Kartal, Münih'te ağır yaralı
Toplam 45
Yorum
Mulayim Eee millet top oynuyor kardes,bos laf yapmiyorki
Cengiz'e tatlı uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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