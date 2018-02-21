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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Cengiz'e tatlı uyarı

    Cengiz'e tatlı uyarı

    İtalyan basınına öğrencisi Cengiz’i anlatan Roma Teknik Direktörü , ‘yetenekli ve arzulu’ dediği oyuncusuna sahip çıktı

    'nın gündemindeki adam . Roma'nın teknik patronu , oyuncusundan mütevazı olup, çalışmayı sürdürmesini istiyor. 'nın Cengiz'le ilgili sorusunu yanıtlayan İtalyan teknik adam, "Cengiz Ünder'in yeni bir lige ve benim ondan istediklerime alışması için zamana ihtiyacı vardı. Artık istediklerimi sahaya yansıtacak sakinliğe, yeteneğe ve arzuya sahip. Umarım bu yolda devam eder. Sürekli çalışmalı ve tevazuyu elden bırakmamalı" şeklinde konuştu. Cengiz, son 3 maçında 4 gol, 1 asist yaparak dikkatleri üzerine toplamıştı.

    ÜSTÜNE TİTRİYOR
    Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e sabır göstermeyen İtalyan basınına geçen ay büyük tepki göstermişti.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 07:54
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