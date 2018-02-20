"Cengiz Ünder'in yeteneği artık bir sır değil. Türk forvet, Eusebio Di Francesco'nun yeni taktiksel yaklaşımının meyvelerini 3 maçta 4 golle topladı" ifadeleriyle Cengiz Ünder özel dosyasına giriş yapan Paolo Bandini'nin hazırladığı özel dosyadan bazı satır başları şu şekilde:

"Hocasının şu sözleri Cengiz'in rakip için nasıl bir tehlike arz ettiğini özetliyor: 'Topu rakipten saklarken bile şut çekebilme gibi harika bir özelliğe sahip. Tıpkı Vincenzo Montella gibi...'"







12.4 milyon €'ya Başakşehir'den transfer edildiğinde Roma Sportif Direktörü Monchi'nin (Ramon Rodriguez Verdejo) en büyük kumarlarından biri olmuştu fakat Monchi kendinden emindi ve Cengiz'e olan güvenini şu sözlerle dile getirmişti: "Transferlerimiz arasında taraftarların adını en az bildiği isim o herhalde, ama bizim için değil. Biz, sağda oynayabilen bir solak aradığımızda aklımıza gelen ilk isim o oldu. İnanılmaz potansiyele sahip, önemli görevlerin altından kalkabilecek bir oyuncu..."

Pratikte kendisini hemen gösteremese de sonradan açıldı ve potansiyelinin aslında ne kadar yukarıya çıkabileceğini kısa sürede gösterdi.

Tekniği ve süratiyle Cengiz için "geleceğin Mohamed Salah'ı" diyebiliriz ama onun için "Boğazın Dybala'sı" benzetmesi yapanlar da az değil.



