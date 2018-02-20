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    20 Şubat 2018, Salı
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    Gattuso: Hakan’ı yumruklamak istedim!

    Gattuso: Hakan’ı yumruklamak istedim!
    MİLAN'IN vazgeçilmezleri arasına giren , İtalya'nın en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Sampdoria'yı önceki gece 1-0 yendikleri maçın ardından milli oyuncu ile hocası Gattuso'nun şakalaşmaları gündeme otururken, İtalyan teknik adamın şu sözleri dikkat çekti: "Bu çocukla gurur duyuyorum. Ama ona yumruk atmak istedim! Çünkü penaltıyı Rodriguez'e bırakmamalıydı."
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:32
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