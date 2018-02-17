Kapakta Cengiz var: Bakın ne yazıyor?
Roma'nın Udinese maçı için çıkardığı kitapçığın kapağında Cengiz Ünder yer alıyor. İtalyanlar, "Anneciğim Türkler" yazarak Udinese'ye gönderme yaptı.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:43
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Alper Ulusoy katliamı
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Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
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Flaş ifadeler: ''Yine bir F.Bahçe maçı geliyor...''
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MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
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