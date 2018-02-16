Hakan'lı Milan deplasmanda kazandı!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayak maçında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Milan, deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımını 3-0 yendi.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Patrick Cutrone, 64'üncü dakikada penaltıdan Ricardo Rodriguez ve 90'ıncı dakikada Fabio Borini kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, Cutrone'nin kaydettiği golde asisti yapan isim oldu. Milli oyuncu mücadeleye ilk 11'de başlarken 75'inci dakikada oyundan çıktı ve yerini Fabio Borini'ye bıraktı.
Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe Günü TSİ 23.05'te San Siro'da oynanacak.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:27
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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