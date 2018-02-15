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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Hakan'lı deplasmanda kazandı!

    Hakan'lı Milan deplasmanda kazandı!

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayak maçında milli oyuncu 'nun formasını terlettiği , deplasmanda 'ın Ludogorets Razgrad takımını 3-0 yendi.

    Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Patrick Cutrone, 64'üncü dakikada penaltıdan Ricardo Rodriguez ve 90'ıncı dakikada kaydetti.

    , Cutrone'nin kaydettiği golde asisti yapan isim oldu. Milli oyuncu mücadeleye ilk 11'de başlarken 75'inci dakikada oyundan çıktı ve yerini Fabio Borini'ye bıraktı.

    Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe Günü TSİ 23.05'te San Siro'da oynanacak.



    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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