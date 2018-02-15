Hakan'lı Milan deplasmanda kazandı!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayak maçında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Milan, deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımını 3-0 yendi.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Patrick Cutrone, 64'üncü dakikada penaltıdan Ricardo Rodriguez ve 90'ıncı dakikada Fabio Borini kaydetti.
Hakan Çalhanoğlu, Cutrone'nin kaydettiği golde asisti yapan isim oldu. Milli oyuncu mücadeleye ilk 11'de başlarken 75'inci dakikada oyundan çıktı ve yerini Fabio Borini'ye bıraktı.
Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe Günü TSİ 23.05'te San Siro'da oynanacak.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:12
-
Rakibimiz Galatasaray
Toplam 50
Yorum
fevzi erkek futboldan soğuduysan kilama taktır ısınırsın
-
Fenerbahçe'de flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
fevzi erkek er meydanı seçim ise erkek gibi gelsin seçime girsin bu işler ağlama ile olmaz
-
Aziz Yıldırım'dan, teşekkür mesajı
Toplam 7
Yorum
fevzi erkek teşekkürler sayın başkanım senin için bu mesajın sonunda ağladım,bizler için herşeyi yaptın
Hakan'lı Milan deplasmanda kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.