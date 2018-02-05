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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Roma'lı futbolcu trafik kazası geçirdi

    Roma'lı futbolcu trafik kazası geçirdi

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da, dün trafik kazası geçiren Bruno Peres, Benevento maçının kadrosunda yer almadı.

    Sky Sports'un haberine göre, dün gece geçirdiği trafik kazasını yaralanmadan atlatan Bruno Peres, herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından ligin 24'üncü haftasında oynanacak Benevento maçının kadrosuna alınmadı.
    Kaza öncesi içki kullandığı iddia edilen Peres'in 2016 yılında da bir trafik kazası geçirdiği biliniyor.

    27 yaşındaki bek oyuncusunun kadro dışı kalmasının yanı sıra kulüp tarafından para cezasına çarptırılması da bekleniyor.

    Bruno Peres'in adı, ara transfer döneminde ile de anılmıştı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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