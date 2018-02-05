Roma'lı futbolcu trafik kazası geçirdi
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da, dün trafik kazası geçiren Bruno Peres, Benevento maçının kadrosunda yer almadı.
Sky Sports'un haberine göre, dün gece geçirdiği trafik kazasını yaralanmadan atlatan Bruno Peres, herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından ligin 24'üncü haftasında oynanacak Benevento maçının kadrosuna alınmadı.
Kaza öncesi içki kullandığı iddia edilen Peres'in 2016 yılında da bir trafik kazası geçirdiği biliniyor.
27 yaşındaki bek oyuncusunun kadro dışı kalmasının yanı sıra kulüp tarafından para cezasına çarptırılması da bekleniyor.
Bruno Peres'in adı, ara transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:14
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 10
Yorum
hep her maçınıza ali palabıyık verilsin o zaman belki 3. olursunuz
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 10
Yorum
bence seneye hocanızı değiştirerek ve doğru transferlerle başlayın
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Uslu'dan ikinci açıklama: "Dün gece sözlerim..."
Toplam 7
Yorum
he he Yav senin gibi durust bir adamin nasil olurda sozleri yanlis anlasilir .firildak gibi bir o yana bir bu yada don ha don
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