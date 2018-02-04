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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Cengiz ilk golünü attı!

    Cengiz ilk golünü attı!

    'nın takımında forma giyen milli futbolcu , Roma formayla ilk resmi golünü 'ya karşı attı.

    Sezon başında Medipol Başakşehir'den 'ya transfer olan , yeni takımıyla ilk resmi golünü kaydetti. Serie A'nın 23. haftasında Roma'nın 'ya konuk olduğu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, mücadelenin henüz 45. saniyesinde attığı şık golle takımını öne geçirdi.

    Aynı zamanda Cengiz'in attığı bu gol, İtalyan ekibinin son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak da tarihe geçti.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:53
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