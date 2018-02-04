Cengiz ilk golünü attı!
İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma formayla ilk resmi golünü Verona'ya karşı attı.
Aynı zamanda Cengiz'in attığı bu gol, İtalyan ekibinin son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak da tarihe geçti.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:53
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''Ndiaye’yi zehirlemişler''
Toplam 7
Yorum
Cellisto Teklif yokken nasıl gitsin Galatasaray'a gelmeden önce. Vize alıp turistik geziye mi gidecek ?
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar aykut başladı algı operasyonuna kendi başarısızlıgını birilerine mal ediyor takım ne oynuyorda birileri önünü kesiyor herkesle problemli
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Yönetim istifa
Toplam 13
Yorum
taraftar bu takıma taraftar güvenmiyor 20 bin kişi bile gelmiyorsa hocada yönetimde sucu kendinde aramalı hakeme yüklenmekle bu iş olmaz gereksizler
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