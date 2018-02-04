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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Cengiz attı, kazandı!

    Cengiz attı, Roma kazandı!

    Serie A'nın 23. hafta karşılaşmasında 10 kişi tamamladığı maçta, milli futbolcumuz 'in 47. saniyede attığı golle 'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

    'nın takımında forma giyen milli futbolcu , Roma formayla ilk resmi golünü 'ya karşı attı.

    Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk resmi golünü kaydetti. Serie A'nın 23. haftasında Roma'nın Verona'ya konuk olduğu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, mücadelenin henüz 45. saniyesinde attığı şık golle takımını öne geçirdi.

    Aynı zamanda Cengiz'in attığı bu gol, İtalyan ekibinin son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak da tarihe geçti.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:51
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