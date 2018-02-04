Cengiz attı, Roma kazandı!
Serie A'nın 23. hafta karşılaşmasında Roma 10 kişi tamamladığı maçta, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 47. saniyede attığı golle Verona'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımıyla ilk resmi golünü kaydetti. Serie A'nın 23. haftasında Roma'nın Verona'ya konuk olduğu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, mücadelenin henüz 45. saniyesinde attığı şık golle takımını öne geçirdi.
Aynı zamanda Cengiz'in attığı bu gol, İtalyan ekibinin son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak da tarihe geçti.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:51
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 32
Yorum
çöpçütff senin dedigin heralde milattan önce ben giç görmedim korundugunu
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 32
Yorum
oktay35 sizin gibi futboldan anlamayan holigonlar yok fb de. Gördük son dk calınan düdüklerle yıllarca sampiyon oldunuz. FENERBAHÇE CUMHURİYETTİR
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Fenerbahçe'de büyük isyan!
Toplam 32
Yorum
emrah Hocam neresi düzgün düdük allah aşkına.Objektiflik istiyorsak objektif olmalıyız. Dünyanın hiç bir yerinde 2 dk önce sarı kart verdi diye
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