 Torino'da Mihajlovic dönemi sona erdi – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'da dönemi sona erdi

    Torino'da Mihajlovic dönemi sona erdi

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , teknik direktör Sinisa ile yollarını ayırdı.

    İtalya Kupası çeyrek final maçında dün Juventus'a deplasmanda 2-0 yenilen , faturayı teknik direktör ve ekibine kesti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 2016 yılının mayıs ayında Torino'nun başına geçen Sırp teknik adama 18 aylık hizmetleri için teşekkür edildi.

    İtalyan basını Mihajlovic'in yerine daha önce Napoli, Inter ve Watford'u çalıştıran Walter Mazzarri'nin geleceğini iddia etti.

    Sırp teknik adam, Torino ile çıktığı 63 maçta 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. İtalyan ekibi, son sekiz lig maçında bir galibiyet alabildi.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:13
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