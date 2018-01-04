Torino'da Mihajlovic dönemi sona erdi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, teknik direktör Sinisa Mihajlovic ile yollarını ayırdı.
İtalya Kupası çeyrek final maçında dün Juventus'a deplasmanda 2-0 yenilen Torino, faturayı teknik direktör Mihajlovic ve ekibine kesti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2016 yılının mayıs ayında Torino'nun başına geçen Sırp teknik adama 18 aylık hizmetleri için teşekkür edildi.
İtalyan basını Mihajlovic'in yerine daha önce Napoli, Inter ve Watford'u çalıştıran Walter Mazzarri'nin geleceğini iddia etti.
Sırp teknik adam, Torino ile çıktığı 63 maçta 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. İtalyan ekibi, son sekiz lig maçında bir galibiyet alabildi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:13
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En zengin kulüp Manchester City
Toplam 1
Yorum
a araplar gidip yavurlar yerine bizim kulupleri alsa ne iyi olur petrol bitince m city gibi kulupler onlara bir tas çorba bile vermez
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Fikstür ateş ediyor
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR SAYIN AYKUT YENİLMEYEYİM DİYE 3 KEZ BERABERE KALACAGINA 2 KEZ KAZAN 1 KEZ YENİL 3 PUAN KARDASIN.ANLAMADIYSAN SÖYLİYEYİM SALDIR HÜCUM ET YANİ
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Carrasso'nun yeni adresi belli oldu
Toplam 1
Yorum
lakin neden alındı neden yollandı hiçö birşey anlamadım muslera sakatlanırsa kaleye eraymı geçicek çok vasat bir kaleci eray
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