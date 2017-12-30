Milan'ı Hakan Çalhanoğlu kurtardı
İtalya Serie A'nın 19. hafta maçında Fiorentina, sahasında Milan'la 1-1 berabere kaldı. Milan'ın beraberlik golünü Hakan Çalhanoğlu attı.
Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 71. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, Milan 74. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle eşitliği yakaladı. Bu golden sonra mücadelede başka gol olmazken, Milan sahadan Hakan'ın attığı golle 1 puanla ayrıldı.
HAKAN'IN SERIE A'DA 2. GOLÜ
Milan'da fazla şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu takımını yenilgiden kurtarırken, Serie A'daki ikinci golünü kaydetmiş oldu. Hakan'ın iki de asisti bulunuyor.
Maçın ayrıntıları CANLI ANLATIM odasında
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:21
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Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oldu
Toplam 7
Yorum
austin bu yıl milyon dolarlara yaş ortalaması 30 olan bi tkmla tarftarı boyadğını san sen ş.ligi tkmdan ligi zor kaldıran bi tkma 2 yılda geldik.
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Bu kez sol beke Lima
Toplam 3
Yorum
Yavuz Fernandao ve Van Persie kesin gidiyorlar Kameni'nin de kiralanması gündemde yani 12'ye kadar düşebilir
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Galatasaray'da son dakika! Başkan adayları belli oldu
Toplam 7
Yorum
austin nasıl bi yönetim olacağınız c.topsakaldan belli insanda brz utanma olur.gs her branşta kafa olarakta dahil çok geriledi.
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