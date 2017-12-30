Milan'ı Hakan Çalhanoğlu kurtardı

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 71. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, Milan 74. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle eşitliği yakaladı. Bu golden sonra mücadelede başka gol olmazken, Milan sahadan Hakan'ın attığı golle 1 puanla ayrıldı.

HAKAN'IN SERIE A'DA 2. GOLÜ

Milan'da fazla şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu takımını yenilgiden kurtarırken, Serie A'daki ikinci golünü kaydetmiş oldu. Hakan'ın iki de asisti bulunuyor.

Maçın ayrıntıları CANLI ANLATIM odasında