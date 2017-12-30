 Milan'ı Hakan Çalhanoğlu kurtardı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    kurtardı

    Milan'ı Hakan Çalhanoğlu kurtardı

    İtalya Serie A'nın 19. hafta maçında , sahasında 'la 1-1 berabere kaldı. Milan'ın beraberlik golünü attı.

    Artemio Franchi Stadı'nda oynanan maçta ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 71. dakikada Giovanni Simeone'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, 74. dakikada oyuna ikinci yarıda giren 'nun attığı golle eşitliği yakaladı. Bu golden sonra mücadelede başka gol olmazken, Milan sahadan Hakan'ın attığı golle 1 puanla ayrıldı.

    HAKAN'IN SERIE A'DA 2. GOLÜ
    Milan'da fazla şans bulamadığı için takımdan ayrılacağı konuşulan Hakan Çalhanoğlu takımını yenilgiden kurtarırken, Serie A'daki ikinci golünü kaydetmiş oldu. Hakan'ın iki de asisti bulunuyor.

    Maçın ayrıntıları CANLI ANLATIM odasında

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    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:21
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