Inter ile Lazio yenişemedi
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında, zirve mücadelesi veren Inter ile Lazio golsüz berabere kaldı.
Ligde son iki maçını kaybederek liderlik koltuğunu kaybeden Inter, Guiseppe Meazza Stadı'nda son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Lazio'yu ağırladı.
İki takım da maç boyunca yakaladıkları gol pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Inter 41 puan ve maç fazlasıyla 3'üncü, Lazio ise 37 puanla 5'inci sırada yer aldı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:40
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
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ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
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KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
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FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
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