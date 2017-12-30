 Hamsik için özel forma – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Hamsik için özel forma

    Hamsik için özel forma

    , Slovak golcüsü onuruna özel forma üretti.

    , Crotone karşılaşmasına, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını Maradona'dan alan 'in onuruna hazırlanan formalarla çıktı.

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:26
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