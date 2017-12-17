Serie A'da Roma son dakikada güldü
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 17. haftasında Roma, Cagliari’yi son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yendi.
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Antonio Damato yönetti.
Karşılaşmanın ilk yarısına iki takım da kontrollü başlarken, ev sahibi takım gol baskısını arttırsa da skoru değiştiremedi.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarının hemen başında 48. dakikada, Romalı Edin Dzeko, Cagliari kalecisi Alessio Cragno'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Damato önce penaltı vermedi ancak VAR yardımıyla pozisyona tekrar baktı ve penaltı kararı verdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Diego Perotti'nin şutunda kaleci Cragno, topu kurtardı.
Bu dakikadan sonra Cagliari'nin etkili ve diri oyununu açmakta zorlanan Roma, aradığı golü 90+4. dakikada buldu. Kolarov'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Federico Fazio, şansının da yardımıyla topu ağlara gönderdi: 1-0. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Sahadan 1-0 galip ayrılan Roma, bu sonuçla puan tablosunda puanını 38'e çıkardı ve bir maç eksiğiyle 4. sırada yer almayı sürdürdü.
Bu sezon Roma'ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder ise maçın 87. dakikasında Patrik Shick'in yerine oyuna dahil oldu.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
-
Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
-
‘Hentbolda mı?..’
Toplam 1
Yorum
taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
-
F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
Serie A'da Roma son dakikada güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.