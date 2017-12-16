Lider Inter, yenilgiyle tanıştı
Serie A'nın lideri Inter, bu sezonki ilk mağlubiyetini, kendi sahasında Udinese’ye 3-1 yenilerek aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında lider Inter, kendi sahasında Udinese'ye 3-1 yenilerek, bu sezon ilk kez kaybetti.
Milano kentindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan ve hakem Maurizio Mariani'nin yönettiği müsabakayı, yaklaşık 50 bin futbolsever takip etti.
Karşılaşmaya Inter, ev sahibi olmanın avantajıyla hızlı başlasa da golü bulan taraf Udinese oldu. Konuk ekip, 14. dakikada Kevin Lasagna'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Inter bir dakika sonrasında Arjantinli kaptanı Mauro Icardi ile ağları havalandırdı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçın 58. dakikasında Interli Santon'un ceza sahasında rakibine yaptığı müdahaleye hakem Mariani, Video Yardımcı Hakem (VAR) yardımıyla penaltı kararı verdi. 61. dakikada penaltı atışını gole çeviren Rodrigo De Paul, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi. Kontrataklarla etkili olan Udinese, 77. dakikada Antonio Barak'ın fileleri sarsmasıyla Inter'i 3-1 mağlup etti.
Inter, tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptığı 2017-2018 sezonundaki ilk yenilgisini alarak 40 puanda kaldı. Udinese ise puanını 21'e yükselterek 11. sıraya kadar çıktı.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:31
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Şenol Güneş gol sıkıntısına çareyi buldu!
Toplam 2
Yorum
sadullah negrado, cenk ten iyi ama şenol takıntısı işi bozuyor, ayrıca şenol taktiksyen falan değil maçı okuyamıyor hikaye okuyor,
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‘Hentbolda mı?..’
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taraftar G.S YÖNETİMİNİN ERKEK BASKETBOLA YAPTIĞI İHANETTİR,BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ
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F.Bahçe'den flaş Vida açıklaması!
Toplam 4
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Düsseldorf'lu Açıklama doyurucu degil ! Haberi yapan kuruluş belliyken, niye kaynagını araştırmıyor, gerekirse iftiradan mahkemeye vermiyorsun ?
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