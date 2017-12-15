AC Milan'a UEFA'dan ceza!
UEFA, Milan'ın Finansal Fair Play davası için anlaşma teklifini geri çevirdi. Ekim 2018'de ödenmesi gereken 300 milyon Euro civarındaki borcu kıstas alan UEFA, Milan Kulübü'nün anlaşma teklifini geri çevirdi.
UEFA, "Alınan ifadeler ve belgeler dikkatlice incelendiğinde Milan ile anlaşma yoluna gidilmemesi kararı alınmıştır." denildi.
2018'İN İLK AYLARINDA KARAR VERİLECEK
UEFA ayrıca konunun 2018'in ilk aylarında tekrar ele alınacağını ve konu hakkında kesin kararın verileceğinin altını çizdi.
Milan'ın Avrupa Kupaları'ndan men edilme ihtimali bulunuyor.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:52
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