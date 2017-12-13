Lazio taraftarlarından ilginç intikam

Karşılaşmada Lazio'lu Ciro Immobile'yi kırmızı kartla oyundan atan ve Torino'lu Iago Falque'nin ceza sahasında eline çarpan topu göremeyen hakem Piero Giacomelli, Lazio taraftarlarının hışmına uğradı.

İtalya'nın Trieste kentinde Cafe Rossetti adlı bir mekan işleten Giacomelli'nin yönetimini skandal olarak nitelendiren Lazio taraftarları, TripAdvisor sayfasında kafeye seri bir şekilde olumsuz oy vererek negatif yorumlar yazdılar.



