 Lazio taraftarlarından ilginç intikam – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Lazio taraftarlarından ilginç intikam

    Lazio taraftarlarından ilginç intikam

    İtalya Serie A'da Torino'ya 3-1 yenilen Lazio'da taraftarlar kaybedilen maçın faturasını kestikleri hakemden ilginç bir yolla intikam aldı.

    Karşılaşmada Lazio'lu Ciro Immobile'yi kırmızı kartla oyundan atan ve Torino'lu Iago Falque'nin ceza sahasında eline çarpan topu göremeyen hakem Piero Giacomelli, Lazio taraftarlarının hışmına uğradı.

    İtalya'nın Trieste kentinde Cafe Rossetti adlı bir mekan işleten Giacomelli'nin yönetimini skandal olarak nitelendiren Lazio taraftarları, TripAdvisor sayfasında kafeye seri bir şekilde olumsuz oy vererek negatif yorumlar yazdılar.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:58
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