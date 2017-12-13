Lazio taraftarlarından ilginç intikam
İtalya Serie A'da Torino'ya 3-1 yenilen Lazio'da taraftarlar kaybedilen maçın faturasını kestikleri hakemden ilginç bir yolla intikam aldı.
Karşılaşmada Lazio'lu Ciro Immobile'yi kırmızı kartla oyundan atan ve Torino'lu Iago Falque'nin ceza sahasında eline çarpan topu göremeyen hakem Piero Giacomelli, Lazio taraftarlarının hışmına uğradı.
İtalya'nın Trieste kentinde Cafe Rossetti adlı bir mekan işleten Giacomelli'nin yönetimini skandal olarak nitelendiren Lazio taraftarları, TripAdvisor sayfasında kafeye seri bir şekilde olumsuz oy vererek negatif yorumlar yazdılar.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:58
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Bayern'i İstanbul korkusu sardı
Toplam 9
Yorum
sdsf simdi bayern bjk nin sahasından korktu diyorsunz yani yazıyonuz bari doğru bişey yazın
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Bayern'i İstanbul korkusu sardı
Toplam 9
Yorum
arsen l. BJK lider Bayern 2. çıkmıştır.Bu gerçeği de görün.Bayern eski Bayern değil.BJK çok güçlü,Alman liginde Leipzig Bayern den sonra 2.BJK eler.
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Şahsi oynuyorsun
Toplam 2
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aykut Hocam hırs ileoynayan Valvona'yı lütfen harcama futbolun hakkını veren bu oyuncu FB mize çok faydalı olacak biridir sorumlu olursun
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