 Roma, Perotti ile 2021 yılına kadar – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    , Perotti ile 2021 yılına kadar

    Roma, Perotti ile 2021 yılına kadar

    İtalyan ekibi , Arjantinli futbolcusu ’nin sözleşmesini 2021 yılının haziran ayına kadar uzattı.

    Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği , takımdaki başarılı futbolcusu ile nikah tazeledi. İtalyan temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Perotti'nin sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

    Arjantinli futbolcu 2016 yılının şubat ayında Genoa'dan transfer edilmişti. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 16 karşılaşmada görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:05
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