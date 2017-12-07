Roma, Perotti ile 2021 yılına kadar
İtalyan ekibi Roma, Arjantinli futbolcusu Diego Perotti’nin sözleşmesini 2021 yılının haziran ayına kadar uzattı.
Arjantinli futbolcu 2016 yılının şubat ayında Genoa'dan transfer edilmişti. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 16 karşılaşmada görev aldı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:05
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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