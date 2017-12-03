 Hocasından Cengiz’e eleştiri – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Hocasından Cengiz’e eleştiri

    Hocasından Cengiz’e eleştiri
    Roma 'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, SPAL'ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Cengiz Ünder hakkında konuştu. Genç oyuncunun tercihlerinde hatalar yaptığını belirten İtalyan teknik adam, "Cengiz hâlâ doğru tercihleri yapamıyor. Atak geliştirmede yardımcı oluyor ancak final tercihlerinde halen hatalar yapıyor" dedi.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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