Hocasından Cengiz’e eleştiri

Roma 'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, SPAL'ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Cengiz Ünder hakkında konuştu. Genç oyuncunun tercihlerinde hatalar yaptığını belirten İtalyan teknik adam, "Cengiz hâlâ doğru tercihleri yapamıyor. Atak geliştirmede yardımcı oluyor ancak final tercihlerinde halen hatalar yapıyor" dedi.