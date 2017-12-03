Hocasından Cengiz’e eleştiri
Roma 'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, SPAL'ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Cengiz Ünder hakkında konuştu. Genç oyuncunun tercihlerinde hatalar yaptığını belirten İtalyan teknik adam, "Cengiz hâlâ doğru tercihleri yapamıyor. Atak geliştirmede yardımcı oluyor ancak final tercihlerinde halen hatalar yapıyor" dedi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Hocasından Cengiz’e eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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