Roma rahat kazandı

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. hafta mücadelesinde Roma, konuk ettiği SPAL'i 3-1 mağlup etti.

Sezona şampi·yonluk parolasıyla başlayan Roma, Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı SPAL karşısında rahat bir galibiyet elde etti.

SPAL forması giyen Felipe, karşılaşmanın henüz 9. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu bölümden sonra oyunun kontrolünü ele alan Roma, 19. dakikada Edin Dzeko, 32. dakikada ise Kevin Strootman'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Roma, 53. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin ağları sarsmasıyla farkı 3'e çıkardı. Penaltı kazanan SPAL'de meşin yuvarlağın başına geçen Federico Viviani, ilk şutunda kaleciden dönen topu yeniden kaleye gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Roma, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Roma'da uzun bir aranın ardından maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 64'üncü dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.

Bu sonuçla Roma, puanını 34'e çıkararak 4. sıradaki yerini korudu. 10 puanlı SPAL ise 18. sırada kaldı.