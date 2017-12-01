Juventus, Napoli’yi tek golle yıktı
Serie A'nın zirvesindeki iki takımın mücadelesinde Juventus, Napoli'yi tek yendi - Napoli, ligdeki ilk yenilgisini aldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Juventus, deplasmanda lider Napoli'yi 1-0 yendi.
Serie A'nın zirvesinde yer alan iki takımın önemli mücadelesini hakem Daniele Orsato yönetti.
Karşılaşmanın henüz başlarında 13. Dakikada konuk Juventus, Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain'in attığı golle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
Maçın ilk yarısını bu golle önde kapatan Juventus, ikinci yarıda da ev sahibi ekibin gol bulma çabalarına engel olunca sahadan zaferle ayrılan taraf oldu.
Ligde lider Napoli'nin en yakın takipçisi konumundaki Juventus, bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltti ve aradaki puanı farkını 1'e indirdi.
Siyah-beyazlı takım aynı zamanda, Napoli'yi kendi seyircisi önünde yenerken, bu sezonki ilk mağlubiyetini de yaşatmış oldu.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:07
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Toplam 3
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gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Toplam 2
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Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Toplam 8
Yorum
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