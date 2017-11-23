 Totti bana inanıyor – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Totti bana inanıyor

    Totti bana inanıyor
    İTALYAN devi Roma'da oynayan milli yıldızımız Cengiz Ünder, İngiliz The Guardian gazetesine özel açıklamalarda bulundu. Roma efsanesi Totti'yle tanışma anını anlatan Ünder, "İlk idmana çıktığınızda Totti tarafından karşılanmak müthiş bir duygu. O zaman Roma'ya geldiğimi anladım" dedi. Ertesi gün İtalyan yıldızla konuştuğunu belirten Cengiz, "Kendisine İtalyanca öğrenmek istediğimi ve amacımın onun gibi Roma'da sevilen bir isim olmak olduğunu söyledim. Bana 'Sana inanıyorum, aksi takdirde burada olmazdın' dedi" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:13
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