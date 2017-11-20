 İtalya Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    İtalya Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti

    İtalya Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti

    Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Futbol Federasyonu Başkanı , görevinden istifa etti.

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda hafta başında İsveç'e elenerek, 60 yıl aradan sonra ilk kez finallere katılma hakkı elde edemeyen İtalya'da deprem sürüyor.

    60 yıl sonda Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Futbol Federasyonu Başkanı , görevinden istifa etti.

    Geçtiğimiz günlerde İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura'nın görevine son vermişti.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:29
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