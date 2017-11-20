İtalya Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio, görevinden istifa etti.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda hafta başında İsveç'e elenerek, 60 yıl aradan sonra ilk kez finallere katılma hakkı elde edemeyen İtalya'da deprem sürüyor.
60 yıl sonda Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio, görevinden istifa etti.
Geçtiğimiz günlerde İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura'nın görevine son vermişti.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:29
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Vagner Love böyle istedi
Toplam 1
Yorum
İLHAM AZERİ BİZE 3 GOL DA BU ATIRDI, tudor*u ALLAH KORUDU...
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Janssen: Çift forvet mümkün
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK En azından Anadolu takımlarına karşı çift forvete dönmeli, sürekli önde oynayarak rakibi oyalarsın zamana oynar skoru korursun
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Denayer için karar verildi
Toplam 18
Yorum
Mustafa Başakşehir mağlubiyetinin tek sorumlusu Denayer değil. Tudor gitmeli ve yerine iyi bir teknik direktör gelmeli..
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