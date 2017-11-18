 Milan'da Hakan Çalhanoğlu depremi! – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Milan'da Hakan Çalhanoğlu depremi!

    Milan'da Hakan Çalhanoğlu depremi!

    Milan'da forma giyen hakan Çalhanoğlu Napoli kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı.

    Serie A'da 13. hafta mücadelesinde Milan, deplasmanda Napoli ile karşı karşıya gelecek. Yarın oynanacak mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu'nu sakatlığı nedeniyle kadroya dahil etmedi.

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:15
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