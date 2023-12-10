İstanbulspor - Corendon Alanyaspor maçı canlı anlatımı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk seansında İstanbulspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Deli, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi, Emir Kaan.

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Novais, Efecan, Oğuz, Sisto, Cordova.

İSTANBULSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor'un sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladığı maç saat 13.30 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.