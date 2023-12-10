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İstanbulspor - Corendon Alanyaspor maçı canlı anlatımı

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında İstanbulspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. beIN Sports'ta canlı yayınlanan maçın canlı anlatımı haberimizde...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 13:21 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 13:40
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İstanbulspor - Corendon Alanyaspor maçı canlı anlatımı

Trendyol Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk seansında İstanbulspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Deli, Okan, Ali, Muammer, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi, Emir Kaan.

Alanyaspor: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Novais, Efecan, Oğuz, Sisto, Cordova.

İSTANBULSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor'un sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladığı maç saat 13.30 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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