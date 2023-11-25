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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan galibiyet değerlendirmesi!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor'da teknik direktör Hakan Yakın maç sonu değerlendirmesinde, "Üç puan önümüzdeki maçlar için moral olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 16:43
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İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın'dan galibiyet değerlendirmesi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, "Maçtan önce biliyorduk zor olacağını. Oyuncularımız gerçekten iyi oynadı. Maçlarımızı kaybettik. Moral için bu iyi bir durum değildi. Bugün karşılaşmaya çok iyi başladık. Hatayspor'un çabuk geçişleri olacağını biliyorduk. Ama oyunda rakibimize müsait pozisyon vermedik, müsaade etmedik. 1-0 öne geçtik. 1-0'dan sonra takımda rahatlık oldu. Topu kendi aramızda tutamadık, rakibi motive ettik. Bu kendi açımdan hoşuma gitmeyen bir şey. Maçın ikinci devresinde Hatayspor'un hücum oynayacağını biliyorduk. Penaltı pozisyonu var. Bu takım için uyandırma sinyaliydi. Ondan sonra 2-1'i bulduk. Takım maç bitene kadar mücadele etti. Galibiyeti hak ettik. 3 puan önümüzdeki maçlar için moral olacak" diye konuştu.

Milli arada iyi çalıştıklarına dikkat çeken Yakın, "Milli ara bizim için çok önemliydi. Takımla çok iyi çalışabildik. Takımın fiziksel durumu iyi, daha iyi olacağız. Onun için de memnunuz" ifadelerini kullandı.

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