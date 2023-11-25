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İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'ndan İbrahim Yılmaz sözleri!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig takımlarından İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, darp raporu alarak sözleşmesini fesheden futbolcu İbrahim Yılmaz'la ilgili yaşananları anlattı. İşte detaylar...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:04
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İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'ndan İbrahim Yılmaz sözleri!

2015 yılından bu yana İstanbulspor forması giyen, geçen yıl kulübüyle kontratını 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatan İbrahim Yılmaz darp raporu alarak sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu sezon İstanbulspor ile 7 maça çıkan İbrahim Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre 23 Ekim tarihi itibariyle mukavelesini feshederken yaşadıkları tartışmada futbolcusuna cisim fırlattığı iddia edilen İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu yaşananlarla ilgili suskunluğunu Hürriyet'e bozdu.

"YÖNETİCİLERİN ÜZERİNE DOĞRU TOPA VURUP KÜFREDEREK İDMANI TERK ETTİ"

Ecmel Sarıalioğlu daha önce yaşanan olaylara ek olarak İbrahim Yılmaz'ın antrenmanda disiplinsiz davranış içinde bulunduğunu ve aynı antrenmanda yönetim kurulu üyelerinin üzerine doğru topa vurup, küfrederek çalışmayı izinsiz terk etmesi nedeniyle tartışma yaşandığını ifade ederken şu açıklamaları yaptı: "Takım içinde disiplinsiz davranması nedeniyle neden böyle bir davranış içinde bulunduğunu anlamak için kendisiyle görüşmek istediğimi belirttim.

"AĞZI AÇIK 100 GRAMLIK SUYU FIRLATTIM, GİDİP DARP RAPORU ALDI"

Görüşmede, antrenmandan çıkarken ettiği küfürler yetmezmiş gibi benim yüzüme karşı da küfür edince elimdeki ağzı açık 100 gramlık plastik bardaktaki suyu konuştuklarının farkına varması için ona doğru fırlattım. Doktora gitmiş, üstüne sadece su geldiği halde, boynunda iki çizik varmış diye darp raporu almış ve bu gerekçeyle tek taraflı haksız fesih yapmış.

"ALDIĞI TEKLİFLER NEDENİYLE BU ŞEKİLDE DAVRANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Futbolcunun bu davranışları, 29 yaşında olması ve kulübümüzden aldığı paranın çok üstünde teklifler gelmesi nedeniyle sergilediğini düşünmekteyiz. Kafasını karıştıran bu teklifler doğrultusunda sözleşmesel yükümlülüklerinden kurtulmak istediği için bu tür davranışlar içine girmiştir.

"BİZE BUNU YAPAN İBRAHİM YILMAZ BAŞKA KULÜPLERE NELER YAPMAZ"

Haksız feshettiği sözleşmesi uyarınca bizde daha 4 yıl oynaması gerekiyordu. Bize göre haksız kendine göre haklı olduğunu iddia ettiği fesih yapmıştır. Tüm yasal süreç devam etmektedir. Benim söyleyeceğim tek bir şey var; bunu bana yapan İbrahim Yılmaz kime, hangi kulübe ne yapmaz. Bu sözü neden söylediğimi tüm spor camiası çok iyi bilir. Özellikle gelmiş geçmiş takım arkadaşları."

"TRANSFER ETMEK İSTEYEN KULÜPLER, AÇILAN DAVALARIN MUHATABI OLABİLİR"

Ecmel Sarıalioğlu, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi planlayan kulüplere de hem uyarılarda bulundu hem de şu çağrıyı yaptı: "Sonuç olarak kendisini transfer etmek isteyen kulüpler mutlaka bizimle irtibata geçsin, kendilerini bilgilendirelim. Açtığımız ve açacağımız davalara mevzuat gereği muhatap kalabilirler. Sonra 'bu davalar ve davaların sonuçları nereden çıktı, haberimiz yoktu' demesinler."

214 MAÇTA 55 GOL ATTI, 25 ASİST YAPTI

2015 yılında geldiği İstanbulspor'da 214 maça çıkan İbrahim Yılmaz 55 gol atıp 25 asist yaparken 80 gole direkt katkı verdi. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.

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