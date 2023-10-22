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İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 11:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023 Pazar 12:10
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İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor ile Ankaragücü arasındaki oynanacak maç 22 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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