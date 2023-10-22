İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor ile Ankaragücü arasındaki oynanacak maç 22 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.