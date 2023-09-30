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İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 12:41
İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Antalyaspor maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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