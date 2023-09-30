İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

İstanbulspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Antalyaspor maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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