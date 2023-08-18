İstanbulspor Kayserispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı başladı. Ligin 2. haftasında İstanbulspor ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaşıyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirisiniz...
İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Coly, Vefa Temel, Loshaj, Ethemi, Rroca, Jackson, Ndao, İbrahim
Kayserispor: Bilal, Attamah, Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Ackah, Cardoso, Kemen, Karimi, Thiam, Gökhan.
İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Kayserispor maçı 18 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.