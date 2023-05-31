Haberler İstanbulspor Ateşe düştü!

Ateşe düştü!

Düşme hattının üstündeki İstanbulspor, Adana Demirspor'a yenildi. Evinde 2-0 kaybeden sarı-siyahlılar, Giresunspor'un da mağlup olmasıyla teselli buldu ancak rahatlayamadı. Ligde kalan 2 maçı; Gaziantep FK (hükmen) ve Ümraniyespor'la.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Ateşe düştü!

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-siyahlıların kazanması halinde Giresunspor'un alacağı sonuca göre ligde kalmaya garantileyeceği maçta İstanbul ekibi, 2-0 kaybetti. Ligde 4. sırayı garantileyen Adana Demirspor, kendisi açısından prestij amacı taşıyan karşılaşmada 20'de Emre Akbaba'yla direğe takıldı. 35'te direğe takılan Akbaba, bu sefer Gulbrandsen'in asistinde ilk yarının skorunu belirledi.

KRİTİK HAFTA
İkinci yarıda bastıran İstanbul ekibi, 90'da kalesinde 2. golü gördü. Maçın yıldızı Gulbrandsen, asistin yanına gol de ekleyip sonucu ilan etti: 0-2. Üst üste 3. yenilgisini alan Boğalar, Giresunspor'un da yenilmesiyle teselli buldu ancak yine de rahatlayamadı. Kalan 2 maçta G.Antep FK (hükmen) ve ligden düşen Ümraniye'yle karşılaşacak İstanbulspor, Giresun'un bu hafta Ümraniye'ye yenilmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek.

Giresunspor, ilk maçta İstanbulspor'u 3-2 yendi. İstanbul'daki maçı da Boğalar 1-0 kazandığı için ikili averaj eşit durumda.

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