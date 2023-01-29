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İstanbulspor Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde zor günler geçiren İstanbulspor, maç öncesi 15 puanla 18. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 26 puanla 8. sırada bulunuyor. İstanbulspor Kayserispor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 13:25
İstanbulspor Kayserispor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İstanbulspor ile Kayserispor, 21. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İSTANBULSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Kayserispor maçı 29 Ocak Pazar günü saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhan, Okan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Mahamadou Ba, Lokilo, Muammer, Ali Yaşar, Ethemi, Eze.

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Karimi, Cardoso, Mane, Gökhan

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