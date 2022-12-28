İstanbulspor-Kasımpaşa maçı CANLI izle! (İstanbulspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







İSTANBULSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

İstanbulspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan, Melih, Muammer, Rroca, Emir Kaan, Ethemi, İbrahim

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Petretta, Tirpan, Celina, Eysseric, Fall, Mortadha, Koita