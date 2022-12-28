Haberler İstanbulspor İstanbulspor-Kasımpaşa maçı CANLI izle! (İstanbulspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım)

İstanbulspor-Kasımpaşa maçı CANLI izle! (İstanbulspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım)

İstanbulspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında kozlarını paylaşıyor. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor. İki takım da zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İstanbulspor-Kasımpaşa maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 16:56
İstanbulspor-Kasımpaşa maçı CANLI izle! (İstanbulspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...


İSTANBULSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İstanbulspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan, Melih, Muammer, Rroca, Emir Kaan, Ethemi, İbrahim

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Petretta, Tirpan, Celina, Eysseric, Fall, Mortadha, Koita

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